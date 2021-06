Fast & Furious 9 infiamma il box office: miglior esordio dai tempi di Star Wars 9!

I cinema degli Stati Uniti speravano che Fast & Furious 9, il nuovo episodio della saga action della Universal guidata da Vin Diesel, potesse dare una grossa scossa al botteghino ... ed è esattamente quello che è successo!

Il nuovo film della saga ha infatti guadagnato $30 milioni di dollari nella giornata di venerdì, sorprendendo gli analisti che adesso hanno alzato le loro aspettative per il week-end a $68-70 milioni di dollari: si tratta del debutto più a Hollywood per qualsiasi film dai tempi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, uscito nel dicembre 2019 qualche mese prima dell'inizio della pandemia. Per quanto riguarda la saga di Fast & Furious, tra l'altro, Fast & Furious 9 potrebbe riuscire addirittura a superare il week-end di debutto dello spin-off Hobbs & Shaw ($60 milioni di dollari negli USA) ma quello di Fast & Furious 8 (98,7 milioni) resta ancora lontano nonostante la distribuzione su 4.179 schermi in tutti gli Stati Uniti, il numero più alto dall'inizio della pandemia.

Questa partenza nel mercato Nord-Americano dovrebbe spingere Fast & Furious 9 oltre il traguardo dei $350 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo e a quel punto il film potrebbe diventare il primo film hollywoodiano ad incassare più di $500 milioni globali dai tempi de L'ascesa di Skywalker. A suo favore gioca l'assenza totale di rivali nel campo dei blockbuster, con Black Widow dei Marvel Studios in uscita tra due settimane.

Altrove, A Quiet Place - Part II di Paramount tiene testa alle nuove uscite e punta ad incassare altri $5,9 milioni nel suo quinto fine settimana di programmazione, per un totale di $135 milioni a livello nazionale. "The Hitman's Wife's Bodyguard di Lionsgate e Peter Rabbit 2 di Sony sono in una corsa per il terzo posto con una stima di $4,5 milioni ciascuno.

Per altri approfondimenti, Vin Diesel ha parlato del finale della saga di Fast & Furious e commentato la sua celebre faida con The Rock nata proprio sul set del franchise.