Fast & Furious 9, Helen Mirren racconta l'esperienza al volante: 'È stato un sogno'

Quando, nel marzo del 2015, Helen Mirren espresse il desiderio di recitare nel franchise di Fast & Furious, fu presa in parola da Vin Diesel e inserita nel cast dell'ottavo capitolo della saga, e successivamente nello spin-off Hobbs and Shaw. Quello che l'attrice desiderava realmente, però, era mettersi al volante di uno dei bolidi del film.

Nell'imminente Fast & Furious 9 finalmente Helen Mirren ha avuto questa possibilità, e in una recente intervista l'attrice, che in questi giorni spopola in Italia grazie al video La Vacinada con Checco Zalone, ha raccontato con entusiasmo l'esperienza.

"Finalmente l'ho fatto, sì!" ha spiegato a ET. "E che macchina! E che viaggio lungo il The Mall a Londra! È stata la cosa più bella di sempre. Ma con Vin Diesel accanto a me! Guidare con lui, voglio dire, è stato fantastico! E in realtà so come fare un doppio stacco di frizione. Ed è un'auto fantastica. È stato un sogno. È stato fantastico."

Nel franchise, Helen Mirren interpreta Magdalene Shaw, la madre di Owen e Deckard Shaw. Se in Fast & Furious 8 e in Hobbs And Shaw il suo è stato poco più che un cameo, nel nuovo capitolo della saga avrà un ruolo più importante. Mentre arrivano le prime recensioni di Fast & Furious 9, siamo quindi curiosi di scoprire il talento e l'abilità di Helen Mirren anche al volante.