Fast & Furious 9, Helen Mirren balla sotto la pioggia con Vin Diesel a Venezia

Helen Mirren si è tolta un bel po' di soddisfazioni in carriera: tra premi Oscar, plausi di pubblico e critica e trionfi al botteghino la star di Fast & Furious 9 non si è fatta mancare niente, neanche qualche passo di danza con alcuni colleghi.

Già inaspettata protagonista del corto La Vacinada con Checco Zalone durante il lockdown, la nostra si è infatti concessa un altro ballo appassionato con una sua celebre co-star in occasione del Festival di Venezia: ma sarà stata una performance all'altezza di quella offerta con la collaborazione del comico pugliese?

Il nome in questione è quello del buon Vin Diesel: l'attore, che recentemente ci ha concesso un primo sguardo alla director's cut di Fast & Furious 9, è infatti stato protagonista insieme a Mirren di una scena che ha mandato in visibilio i presenti nella città che per i prossimi giorni avrà puntati addosso gli occhi dell'intero mondo del cinema.

"Ho ballato con Vin Diesel" scrive trionfante la nostra Helen su Instagram, mostrandosi sotto la pioggia in compagnia del protagonista della celebre saga action. Un siparietto che, chissà, magari porterà bene al nuovo capitolo del franchise: qui, a tal proposito, trovate la nostra recensione di Fast & Furious 9.