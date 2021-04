Fast & Furious 9, Han è vivo e Jason Statham vuole tornare 'per sistemare le cose'

A pochi giorni dall'uscita dello spettacolare full trailer di Fast & Furious 9, primo capitolo della trilogia conclusiva della saga, Jason Statham è stato raggiunto dai microfoni di Entertainment Weekly per un'intervista in merito al suo Deckard Shaw, e l'attore ha rivelato di "voler tornare per il gran finale".

Soprattutto ora che Han è tornato in gioco, dato per morto in Fast & Furious: Tokyo Drift (e in F&F7) proprio per mano di Shaw, Statham dice di essere pronto a tornare alla saga madre per "mettere a posto le cose": "È meglio che mi richiamano, perché voglio sistemare le cose. Se c'è qualcuno con cui Han deve sistemare i conti, quello sono io. Sto giocando. Amo Justin Lin, è un grande regista. È un peccato perché quando mi sono unito al franchise lui se ne era distanziato per fare qualcos'altro e tutto ciò che ho fatto con lui è stata una piccola apparizione alla fine di Fast & Furious 6. Provo anche molto affetto per tutte le persone della saga e mi piacerebbe tornare per il gran finale".



In una precedente intervista, il regista ha spiegato in merito all'eventuale ritorno di The Rock e Jason Statham: "Qualsiasi personaggio è in discussione per il finale della saga. Personalmente non li ho mai considerati andati, sapete? Per me sono ancora in questo universo, fanno parte della Famiglia. Qualunque cosa facciamo, ogni volta che parliamo del prossimo capitolo, sento di non impormi alcuna restrizione e questo mi rende entusiasta di quello che riusciamo a costruire, e avvicinandoci sempre di più alla fine della serie penso che qualsiasi personaggio sia messo in discussione per tornare".

Fast & Furious 9 è atteso anche per il debutto di John Cena nei panni di Jakob Toretto, fratello del protagonista interpretato da Vin Diesel. Nel cast troveremo troveremo anche i membri della crew Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel, oltre che Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet. Da segnalare anche il ritorno di Sung Kang nel ruolo di Han.



L'uscita del film è prevista per il 25 giugno 2021.