Fast & Furious 9, il film con Vin Diesel subirà un nuovo posticipo? Parliamone

Dopi i posticipi di Morbius e Uncharted, uniti a quello più pesante di 007 No Time To Die, si sta diffondendo velocemente la voce che vorrebbe rimandato di qualche mese anche l'attesissimo Fast & Furious 9 con Vin Diesel, nono e terzultimo capitolo della saga action-automobilistica diretto da Justin Lin.

Stando infatti a un nuovo report emerso nelle ultime ore, Universal Pictures starebbe cercando di spostare il film in un nuovo slot, per l'esattezza nel periodo autunnale e verso fine anno, cambiando nuovamente data al progetto. Dopo due posticipi e una fase pandemica ancora instabile, specie con le incertezze della campagna vaccinale, Universal non vuole rischiare di aver ritardato il film per niente, preferendo dunque aspettare ancora di più per una stabilizzazione più concreta della situazione.



Niente è ancora certo, ma le possibilità di un rinvio sono adesso più che concrete.



Fast & Furious 9 è atteso anche per il debutto di John Cena nei panni di Jakob Toretto, fratello del protagonista interpretato da Vin Diesel. Nel nuovo capitolo troveremo inoltre Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel, oltre che Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet.



