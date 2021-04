Fast & Furious 9: il film uscirà in Cinea a maggio, un mese prima che in America

Mentre in America l'attesissimo Fast & Furious 9 di Justin Lin uscirà nelle sale il 25 giugno 2021, grazie alla sua scalata d'importanza globale, dove rappresenta il 30% degli incassi, la Cina è riuscita a ottenere un'uscita anticipata del film nel proprio mercato, fissata esattamente per il prossimo 21 maggio, un mese prima di quella negli USA.

Stando alla sinossi ufficiale del film, "Dom Toretto sta conducendo una vita tranquilla fuori dalla circolazione con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato sul loro pacifico orizzonte. Questa volta, una minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato se vorrà salvare coloro che ama di più. La sua crew si unisce per fermare uno sconvolgente complotto guidato dall'assassino e il pilota più abili che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello abbandonato di Dom, Jakob."



In merito al film, parlando recentemente con Empire, il regista ha inoltre aggiunto: "Quando Vin Diesel mi ha convinto a girare F9 mi ha detto 'giriamolo insieme al 10 e l'11 come se fosse un unico capitolo conclusivo', quindi Fast & Furious 9 è davvero l'inizio della fine della saga.

Fast & Furious 9 è atteso anche per il debutto di John Cena nei panni di Jakob Toretto, fratello del protagonista interpretato da Vin Diesel. Nel cast troveremo troveremo anche i membri della crew Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel, oltre che Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet. Da segnalare anche il ritorno di Sung Kang nel ruolo di Han.