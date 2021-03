Fast & Furious 9, il figlio di Vin Diesel sarà baby Dom Toretto: ed è stato anche pagato!

Secondo quanto riportato in esclusiva da TMZ Vincent Sinclair, il figlio della superstar Vin Diesel, avrà una parte in Fast & Furious 9, nuovo film della celebre saga action in uscita il 25 giugno prossimo.

Nello specifico il bimbo, di dieci anni, farà il suo debutto sul grande schermo nei panni della versione giovane di Dominic Toretto, il personaggio interpretato in tutti i film del franchise da suo padre. Secondo quanto si legge sul noto portale TMZ, alcuni documenti ottenuti dalla testata proverebbero che il baby Vin Diesel avrebbe filmato le sue scene alla fine del 2019, e quindi all'età di 9 anni.

Non è chiaro quanto estesa sarà la sua parte, ma il contratto rivela che il bimbo è stato pagato una tariffa giornaliera di $ 1.005: una bella pagnotta di pane da riportare a casa dal lavoro per un bambino di neanche dieci anni, non c'è che dire. A nessuno è venuto in mente di pagarlo con un bel gelato e un giro alle giostre?

Tra l'altro non sarà la prima volta che la saga di Fast & Furious mostrerà il passato di Dom: in Furious 7 c'era già stato un flashback con un Toretto più giovane, ma all'epoca il personaggio era stato interpretato da Alex McGee.

