Fast & Furious 9, la figlia di Paul Walker in una foto con Vin Diesel: 'La mia famiglia'

Dopo la tragica scomparsa di Paul Walker, ad appena 40 anni nel 2013, Vin Diesel, suo collega nel franchise di Fast & Furious, è sempre stato vicino alla figlia del compianto attore, Meadow Walker. Ancora oggi la ragazza, che ha 22 anni e fa la modella, non perde occasione per dimostrare affetto verso quella che considera una seconda famiglia.

Ed è proprio questa, infatti, la definizione che usa in un recente post su Instagram, che possiamo vedere anche in calce alla notizia.

Meadow Walker ha pubblicato un'immagine in bianco e nero, in cui è abbracciata a Vin Diesel e alla figlia di quest'ultimo, Similce, di 13 anni. "Famiglia" scrive nella didascalia, aggiungendo alla parola un cuoricino. Tra i tanti commenti spicca proprio quello di Vin Diesel (che ha chiamato un'altra figlia Pauline proprio in onore di Paul Walker), che scrive: "Tutto il mio amore, sempre..."

Intanto Fast & Furious 9 ha già infranto i record del franchise al box office. Il nuovo capitolo del franchise debutterà in Italia ad agosto, e grazie ad esso Helen Mirren ha coronato un sogno: aveva sempre desiderato mettersi alla prova al volante di uno dei bolidi del film, ma in Fast & Furious 8 e nello spin-off Hobbs & Shaw aveva avuto solo una piccola parte, e mai alla guida. In questo caso, invece, la vedremo anche nelle vesti di pilota.