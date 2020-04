Fast & Furious 9, la famiglia di Paul Walker: 'Continuate, avete la nostra benedizione'

I familiari del compianto Paul Walker defunta star di Fast & Furious scomparsa all'età di quarant'anni nel 2013, hanno dato la loro benedizione affinché il franchise continuasse senza l'interprete di Brian O'Conner.

A rivelarlo è stato Tyrese Gibson, che ha lavorato con Walker a quattro film del franchise nei panni del suo amico di infanzia Roman Pearce.

"La gente dirà che Paul non è presente, quindi perché continuate ragazzi? È esattamente per questo che continuiamo, perché lo facciamo per Paul", ha detto l'attore a Maxim. "Ma la grande decisione è arrivata quando abbiamo parlato con la famiglia di Paul e loro ci hanno dato la loro benedizione. L'ultimo film che Paul ha fatto è stato di Fast 7, e vedere il padre, la madre e i suoi fratelli alla premiere è stato il messaggio di supporto totale che ci serviva in ogni fase del processo".

Inoltre, come noto, i fratelli Walker, Cody e Caleb Walker, sono stati chiamati per aiutare a completare l'apparizione del defunto attore in Furious 7. Il film si è concluso con un omaggio alla star che ha ritirato il suo personaggio, protagonista recitato nel 2001 di The Fast and the Furious e poi dei sequel 2 Fast 2 Furious, Fast & Furious, Fast Five e Fast & Furious 6.

Vi ricordiamo che Fast 9 è stato rinviato al 2021; per altri approfondimenti scoprite perché Michelle Rodriguez aveva odiato il primo capitolo.