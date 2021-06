Fast & Furious 9, esordio record al box office. Vin Diesel: 'Il cinema è tornato!'

Dopo la sorprendente partenza di Fast & Furious 9 al box office, il nuovo capitolo della saga action targato Universal ha dato un'ulteriore conferma della ripresa delle sale americane firmando il miglior weekend d'esordio dai tempi della pandemia, $70 milioni, superando gli ottimi incassi di A Quiet Place 2.

"Penso che la cosa migliore sia l'idea che le persona stiano tornando all'esperienza cinematografica. È bello poterlo dire: il cinema è tornato!" ha dichiarato la star del franchise Vin Diesel (via Variety), che ha poi elogiato Universal per aver puntato sul grande schermo senza passare dallo streaming. "Non si può criticare uno studio per la volontà di trasmettere un film in streaming, ma quelli di Universal sono stati abbastanza audaci da dire: 'Ehi, supporteremo l'uscita nelle sale. Mi tolgo il cappello davanti a loro."

Charlize Theron, che torna nella saga dopo aver debuttato in Fast & Furious 9, ha invece commentato: "È fantastico. Solo pensare al fatto che sono arrivati al nono film, è davvero impressionante. È un film perfetto per aiutarci a tornare in sala."

Diretto da Justin Lin, il nuovo episodio della serie cinematografica vede nel cast anche il debutto di John Cena e l'atteso ritorno di Sung Kang nei panni di Han, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 18 agosto 2021.