Fast & Furious 9, le Donne Senza paura della Famiglia nel nuovo video promozionale

In attesa di un finale trailer ufficiale a ridosso dell'uscita cinematografica americana, Universal ha pubblicato un nuovo video promozionale di Fast & Furious 9 di Justin Lin interamente dedicato alla Donne Senza Paura della Famiglia, da Letty a Ramsey e fino a Magdalene Shaw.

Stando alla sinossi ufficiale di Fast & Furious 9, "Dom Toretto sta conducendo una vita tranquilla fuori dalla circolazione con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato sul loro pacifico orizzonte. Questa volta, una minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato se vorrà salvare coloro che ama di più. La sua crew si unisce per fermare uno sconvolgente complotto guidato dall'assassino e il pilota più abili che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello abbandonato di Dom, Jakob."



In merito al film, parlando recentemente con Empire, il regista ha inoltre aggiunto: "Quando Vin Diesel mi ha convinto a girare F9 mi ha detto 'giriamolo insieme al 10 e l'11 come se fosse un unico capitolo conclusivo', quindi Fast & Furious 9 è davvero l'inizio della fine della saga.

Fast & Furious 9 è atteso anche per il debutto di John Cena nei panni di Jakob Toretto, fratello del protagonista interpretato da Vin Diesel. Nel cast troveremo troveremo anche i membri della crew Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel, oltre che Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet. Da segnalare anche il ritorno di Sung Kang nel ruolo di Han.