Fast & Furious 9, Dom e Han a confronto nelle nuove immagini del film

Dopo il nuovo sguardo a John Cena arrivato grazie alla recente foto di Fast & Furious 9, il nuovo capitolo torna a mostrarsi con delle nuove immagini ufficiali diffuse da Entertainment Weekly e incentrate su Dominic Toretto, Letty e soprattutto sull'atteso ritorno di Han.

Potete trovare le foto in calce all'articolo.

A proposito del personaggio di Sung Kang, assente dal franchise dal finale di Fast & Furious 6, Vin Diesel ha parlato del suo inaspettato ritorno: "Han è un personaggio fondamentale di questo franchise. Se ricordate, è un po' il responsabile degli anni che Dom Toretto ha passato in trasferta. È lui ad aiutarlo in Messico, è l'unico che sa dove si trova Dom, e per molti versi è il tramite di Dom quando fa ritorno in Tokyo Drift. Perciò c'è qualcosa di davvero magico e speciale riguardo al personaggio di Han".

"Quando vedrete il film lo capirete", ha aggiunto l'attore. "Ma credo che in fondo sia un'altra testimonianza non solo di non voltare le spalle alla famiglia, ma di non rinunciare alla famiglia. Senza svelare nulla della trama, la tematica è questa: non rinunciare alla famiglia".

Posticipato di un anno a causa della pandemia, lo ricordiamo, il film arriverà nelle sale il 28 maggio 2021. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di Fast & Furious 9.