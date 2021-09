Fast & Furious 9, nella Director's Cut più spazio per Cardi B: sarà così anche in futuro?

Dopo l'uscita al cinema, è in arrivo la versione home video di Fast & Furious 9, che conterrà tra le altre cose una Director's Cut con alcune scene aggiuntive. Una di queste ci permetterà di conoscere qualche dettaglio in più su Leysa, il personaggio interpretato da Cardi B.

In Fast & Furious 9, Leysa aiuta Dom (Vin Diesel) a fuggire dopo un litigio con Jakob (John Cena). È chiaro che i due personaggi si conoscono, ma è un po' più complicato capire come facesse lei a sapere che Dom avrebbe avuto bisogno del suo aiuto. La Director's Cut di Justin Lin fornisce una risposta, introducendo Leysa un po' prima.

Quando Queenie (Helen Mirren) lascia Dom per incontrare Jacob, Leysa è tra i personaggi all'esterno dell'edificio. Lei e Dom parlano brevemente e così, quando la vediamo di nuovo nel camion, capiamo che era lì per dare una mano fin dall'inizio, arruolata da Queenie.

Nei prossimi episodi della saga, intanto, molti fan sperano di rivedere Gal Gadot nel ruolo di Gisele. Quello che sappiamo, per il momento, è che Fast & Furious 10 e 11 saranno un unico film. Per quanto riguarda il personaggio di Cardi B, invece, Justin Lin spiega in un commento, anch'esso incluso nel contenuti speciali dell'home video, il desiderio di darle più spazio nel futuro del franchise.

"Questo è davvero un grande Easter Egg per i fan. Penso che i fan che magari non hanno seguito la Fast Saga la conosceranno come una che lavora con Queenie. [...] Ma in realtà è la sorella di Cara. Quindi c'era un'intera connessione [...] e ora Cardi è stata introdotta nel nostro franchise come un personaggio che è praticamente in circolazione da Fast & Furious 4. Quindi spero che ci sarà l'opportunità per noi di esplorare di più quel personaggio."