Fast & Furious 9: Diesel, Rodriguez e Brewster protagonisti di un nuovo video promozionale

Dopo tanti rinvii, sta finalmente per arrivare nelle sale Fast and Furious 9, il nuovo capitolo della saga ad alta velocità targata Universal Pictures, e in questo video promozionale ripercorriamo la strada che ci ha portato fin qui assieme ad alcuni dei suoi protagonisti.

Si intitola "The Originals" la featurette diffusa oggi da Universal per promuovere l'uscita di Fast & Furios 9, e prima di farci salire l'hype per ciò che sarà, si prende anche un minuto per ricordarci ciò che è stato, e mostrarci alcuni dei personaggi (e dei loro interpreti) all'inizio della saga.

"I fan di Fast & Furious hanno capito fin da subito cosa siamo disposti a fare per superare le aspettative con ogni singolo capitolo della saga" ha affermato Vin Diesel a.k.a. Dominic Toretto "E anche così, non avete idea [di ciò che vi aspetta questa volta]".

"Le cose che succedono in questo film ti fanno dire 'Ok, aspetta un attimo...!" aggiunge Michelle Rodriguez, ovvero Leticia "Letty" Ortiz "Questo è sicuramente qualcosa di rivoluzionario".

Ma qualcosina su F9 la sappiamo già, come ci racconta la sinossi ufficiale del film: "Dom Toretto sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena)".

E voi, quanto hype avete per Fast & Furious 9 - The Fast Saga? Fateci sapere nei commenti.