Fast & Furious 9 e le connessioni con Tokyo Drift: che spiegazioni arriveranno?

Come sappiamo, l'attesissimo Fast & Furious 9 sarà molto connesso a Fast and Furious: Tokyo Drift del 2006, terzo capitolo del franchise diretto per la prima volta dal poi fedelissimo Justin Lin, che infatti tornando in cabina di regia ha scelto anche di riportare indietro Han, personaggio molto amato dai fan.

Ci sono alcune domande che probabilmente troveremmo spiegazione nel nono capitolo del franchise con Vin Diesel, e ve le suggeriamo di seguito con una breve descrizione annessa. Eccole:



COM'È SOPRAVVISSUTO HAN?

Questa è la più grande delle domande, dato che il personaggio moriva verso la fine di Tokyo Drift e scoprivamo solo in Fast & Furious 7 che dietro al suo omicidio c'era Deckard Shaw, infuriato per come la Faimglia aveva ridotto suo fratello minore. Poiché la sua Mazda RX7 è andata completamente in fiamma senza lasciare indizi, potrebbe essere riuscito a fuggire in tempo, poco prima dell'esplosione, off screen e non visto, rimanendo poi nascosto nell'ombra per tirarsi fuori da un gioco a cui non voleva più partecipare.



SEAN BOSWELL È ANCORA IL RE DEL DRFIT?

Dopo ave sconfitto Takashi, Sean diventa ufficialmente il Drift King di Tokyo, titolo che detiene anche quando gli fa visita Dom in Fast & Furious 7. Ma è ancora il Re? Non lo sappiamo, e questo perché nei trailer vediamo Sean in America, occupato con Dom e il resto della famiglia. Potrebbe anche essersi preso una pausa per aiutare i suoi compagnia, ma è tutto da vedere.



CHI HA VINTO LA CORSA TRA SEAN E DOM?

Sì, quella alla fine di Tokyo Drift, quando c'è il cameo di Vin Diesel. In realtà in F&F7 Sean si complimenta con Dom per essere stato più veloce di quanto si aspettasse, e dato lo status quo che lo vede come protagonista assoluto della serie è improbabile una sua sconfitta. Tuttavia, la macchina di Sean è molto più adatta alle esigenze tecniche dietro al drifting, per cui finché non verrà rivelato non sapremo la risposta.