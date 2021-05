Fast & Furious 9 fa il botto: Vin Diesel e John Cena sono già oltre 160 milioni di dollari

Praticamente la saga di Fast & Furious ha ripreso da dove aveva lasciato prima del Covid-19: il nono capitolo del franchise con Vin Diesel, infatti, in appena due giorni di programmazione in Cina ha già superato i $100 milioni di dollari d'incasso.

Secondo le stime aprirà con oltre $ 160 milioni di dollari nel suo primo week-end di programmazione, che prevede l'uscita in otto mercati diversi. La pandemia ha costretto la Universal ad adottare una strategia di distribuzione più unica che rara con Fast & Furious 9, dato che è la prima volta che un blockbuster di Hollywood esce in Cina con ben cinque settimane di anticipo rispetto all'uscita negli Stati Uniti. Questo non solo perché le sale cinesi sono molto più avanti nel loro processo di ripresa rispetto alle controparti americane, ma soprattutto perché dall'1 luglio, per festeggiare il centenario del Partito Comunista Cinese, i cinema inizieranno a proiettare solo film locali, motivo per cui la Universal ha deciso di anticipare l'uscita del blockbuster.

La mossa ha pagato, perché Fast & Furious 9 è già un successo: il film con Vin Diesel e John Cena è il primo blockbuster hollywoodiano dai tempi di Avengers: Endgame ad esordire sopra i $100 milioni di dollari in Cina, oltre a siglare la più grande apertura mondiale per un film di Hollywood dall'inizio della pandemia. Il film è uscito anche in Corea ($7,7 milioni), Russia ($6,4 milioni), Hong Kong ($2,2 milioni) e Medio Oriente ($5,5 milioni), segnando nuovi record per l'era post-covid in tutti i mercati. Non solo: addirittura Fast & Furious 9 potrebbe superare il weekend d'apertura di Furious 7 e di Hobbs & Shaw, usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2019. Se dovesse riuscirci diventerebbe la seconda più alta apertura cinese di sempre per la Universal.

Per altri approfondimenti godetevi il nuovo video promozionale di Fast & Furious 9. La saga, lo ricordiamo, terminerà con il già annunciato Fast & Furious 11: