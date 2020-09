Fast & Furious 9, Bosslogic spedisce Vin Diesel nello spazio nel clamoroso poster fan-made

In settimana la co-protagonista della saga Michelle Rodriguez ha anticipato che Fast & Furious 9 porterà il franchise nello spazio, e l'artista Bosslogic ne ha prontamente approfittato come al solito per realizzare un poster fan-made ad hoc.

Nell'immagine, che come al solito trovate in calce all'articolo, il Dominic Toretto di Vin Diesel si sta dirigendo verso uno space shuttle in un'inquadratura che non sfigurerebbe in un film di Michael Bay. Cosa ne pensate di questa novità a proposito del futuro della saga? Come pensate che avverrà questo 'salto' nello spazio, e soprattutto per quali ragioni i personaggi dovranno andare in orbita? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Il film sarà ambientato quattro anni dopo gli eventi del precedente capitolo, quando Dom e la sua squadra dovranno nuovamente correre con le loro auto per sventare i piani della cyber-terrorista Cipher, alleatasi questa volta con Jakob Toretto, fratello di Dom e Mia. A rientrare nei ranghi della squadra per dare manforte però ci sarà Han, creduto morto per anni. Il film, oltre a Vin Diesel, includerà anche nel cast John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren e Charlize Theron.

Inizialmente previsto per il 19 aprile 2019 e successivamente per il 22 maggio 2020, Fast & Furious 9 verrà distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 2 aprile 2021.

