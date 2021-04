Fast & Furious 9: azione ad alta quota nel nuovo, spettacolare trailer ufficiale!

Come promesso dal recente poster animato di Fast & Furious 9, Universal Pictures pochi minuti ha diffuso in rete il secondo trailer ufficiale dell'atteso nono capitolo della saga action con Vin Diesel, la cui uscita nelle sale italiane avverrà nell'estate del 2021.

Questa la sinossi ufficiale: "Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob."



Ad interpretare il fratello "perduto" del protagonista troveremo John Cena (apparso di recente anche nel trailer ufficiale di The Suicide Squad), al suo debutto nel franchise di Fast & Furious. Insieme a lui faranno ritorno gli storici membri della crew Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel, oltre che Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet. Da segnalare anche il ritorno di Sung Kang nel ruolo di Han.



Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti!