Fast & Furious 9, l'attore Sung Kang risponde all'hashtag #JusticeForHan

I fan del franchise di Fast & Furious chiedono ormai da anni che venga fatta giustizia per il personaggio di Han interpretato nella saga da Sung Kang apparentemente ucciso da Deckard Shaw in Tokyo Drift ma che sappiamo in realtà essere in qualche modo sopravvissuto, e il come lo scopriremo nell'atteso nono film.

Ormai da anni, comunque, i fan della serie avevano lanciato via social l'hashtag #JusticeForHan per chiedere alla produzione di riportare il personaggio all'interno della storia, e alla fine qualcosa si è mosso ed è successo realmente, molto probabilmente anche grazie al supporto costante dei fan. Parlando di questo proprio con Empire Magazine, Sung Kang ha voluto soffermarsi su questa campagna social volta al ritorno di Han nel franchise, spiegando:



"Questa è un'esperienza irripetibile, intendo l'intero viaggio di Fast & Furious. Come è possibile essere uccisi più di una volta e tornare comunque? Sul serio, è qualcosa di pazzesco. L'intera storia di #JusticeForHan mi ha fatto pensare 'wow, ci sono persone che apprezzano davvero il lavoro che ho fatto come attore'. Nella mia lotta a Hollywood come interprete asio-americano, nelle ore più buie, ho persino pensato che in realtà le persone che apprezzano il mio lavoro con quel personaggio sono sparse per tutto il mondo".



Vi lasciamo al nuovo trailer ufficiale di Fast & Furious 9, ricordandovi che il film diretto da Justin Lin uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 25 giugno 2021.