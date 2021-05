Fast & Furious 9, da dove arrivò l'ispirazione per una scena? Le parole di Justin Lin

I film di Fast & Furious sono caratterizzati da scene d'azione in cui mentre le osservi a volte potresti chiederti come hanno potuto realizzarle. E in ogni nuovo sequel sembra che inventino sempre più scene ben fatte e creative. Justin Lin è stato intervistato da Empire, svelando com'è arrivata l'ispirazione per una delle scene di Fast & Furious 9.

"Siamo stati a Londra una settimana e avevo mio figlio Oqwe con me, e l'unico modo in cui potevamo passare il tempo era che venisse ai meeting con me. Stavamo parlando del set-piece e ho detto 'Va bene, quindi ecco Roman e Tej. Jakob deve arrivare dall'altra parte, come ci arriva?' E Oqwe lanciò l'idea dell'aereo e tutto il resto. Dopo che abbiamo trascorso centinaia di ore sulla pianificazione, immagino che stesse prestando attenzione e capisse i personaggi" ha dichiarato Lin.



In questo nuovo capitolo torneranno diversi personaggi del passato ma le star vorrebbero nel franchise anche Matt Damon.

In Fast & Furious 9, Dom Toretto sta sta conducendo una vita tranquilla con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sa che il pericolo incombe dietro l'angolo. Questa volta la minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato per cercare di salvare coloro che ama di più. Il suo team si riunisce per fermare uno sconvolgente complotto ordito da un abile pilota e assassino; il fratello di Dom, Jakob Toretto.



Scoprite il dietro le quinte di Fast & Furious 9, il nuovo imminente capitolo del franchise con Vin Diesel.