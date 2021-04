Fast & Furious 9, e se arrivasse un crossover con Jurassic World? Sentite il regista

Riuscite a immaginare Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua banda affrontare dei pericolosi dinosauri? Probabilmente è un'idea talmente strampalata che in un franchise sopra le righe come Fast & Furious potrebbe persino funzionare. Considerato che anche la saga di Jurassic Park è targata Universal Studios, un crossover è tecnicamente possibile.

Dopo il nuovo spettacolare trailer di Fast & Furious 9, i fan attendono con ansia l'uscita del film, e in una recente conferenza stampa virtuale di presentazione il regista Justin Lin ha parlato anche dell'eventualità di dirigere un crossover tra Fast & Furious e Jurassic World.

"Beh, non ho mai detto mai a nulla. Ed è un fatto che parte della nostra filosofia è quella di non essere mai etichettati e inscatolati. E questo è tutto quello che posso dire."

Nella stessa conferenza stampa, Vin Diesel ha raccontato che la scelta di John Cena è stata ispirata da Paul Walker, mentre anche Michelle Rodriguez si è lasciata suggestionare dall'idea dei dinosauri.

"Una volta raggiunto l'apice, non c'è altro da fare se non unire i marchi e fondersi: è quello che fanno anche le aziende quando diventano troppo grandi, capisci cosa intendo?" ha spiegato l'interprete di Letty Ortiz. "L'unico ostacolo sono gli avvocati e gli studi, ma in questo caso siamo sotto lo stesso ombrello. Non lo so, sto solo dicendo che potrebbe funzionare."