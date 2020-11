Fast & Furious 8, com'è finita la faida tra The Rock e Vin Diesel?

Nell'agosto del 2016, poche settimane dopo la fine delle riprese di Fast & Furious 8, un post di Dwayne Johnson ha fatto molto discutere per delle accuse di mancata professionalità nei confronti di alcuni membri del cast, che poi si sono scoperte essere riferite in particolar modo alla star del franchise Vin Diesel.

Il battibecco mediatico tra i due attori, andato avanti per diverso tempo con anche il coinvolgimento di alcuni volti storici di Fast & Furious come Tyrese Gibson, è nato dopo che Diesel ha spinto per bloccare una scena che avrebbe "introdotto" lo spin-off già programmato con protagonisti lo stesso The Rock e Jason Statham, arrivato nelle sale qualche anno più tardi con il titolo di "Fast & Furious: Hobbs & Shaw".

Dopo mesi di incertezze sul futuro del franchise, che sembrava sempre più diviso tra la linea di film principali e altri eventuali altri spin-off incentrati sui personaggi di The Rock e Statham (cosa che in effetti si è rivelata corretta), a settembre 2019 è arrivato il chiarimento definitivo tramite un messaggio dello stesso Johnson, che ha ringraziato il collega per il supporto offerto a Hobbs & Shaw.

"Sai benissimo che è stata una cavalcata selvaggia, la nostra, e questo a partire da dieci anni fa, quando abbiamo parlato e tu mi hai invitato nella grande famiglia di Fast & Furious. Sono davvero grato per quell'invito e, come sapete, il mio obiettivo in tutti questi anni è sempre stato quello di ampliare ed elevare il franchise nel miglior modo possibile. E ora eccoci qui, dieci anni dopo, con questa espansione di grande successo. L'abbiamo fatta nel modo giusto, nel modo più intelligente e anche grazie al tuo sostegno, fratello" ha scritto The Rock su Instagram, anticipando che il suo personaggio e Toretto si sarebbe presto rincontrati.

Nonostante la sua assenza da Fast & Furious 9, lo ricordiamo, Johnson avrà occasione di tornare nella saga principale per il decimo e l'undicesimo capitolo, che come annunciato il mese scorso andranno a concludere la storia che va avanti ormai dal 2001.