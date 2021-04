Fast & Furious 6, i fan non hanno ancora capito questa scena con The Rock e Vin Diesel

Dopo una lunga attesa causata dai problemi legati alla pandemia, Fast and Furious 9 uscirà dovrebbe uscire nei cinema in estate. Il franchise dovrebbe concludersi dopo l'undicesimo film ma con tre film in programma e nove titoli alle spalle incluso lo spin-off Hobbs & Shaw, gli argomenti per i fan non sono pochi. Come quello che riguarda F6.

Un'utente di Twitter ha pubblicato una sequenza di Fast & Furious 6 e ha scritto:"Ho guardato Fast & Furious 6 la scorsa notte e non riesco assolutamente a smettere di pensare alla strana prospettiva di questa scena".

La sequenza in questione mostra Vin Diesel e Dwayne Johnson impegnati in una scomoda conversazione.

Lo stesso utente ha aggiunto un sondaggio al post, in cui chiede:"Vin Diesel e The Rock erano nello stesso posto nello stesso momento per girare questa scena?"



Oltre 23.000 persone hanno votato e l'83% ha convenuto che la risposta è 'no'. E voi? Cosa ne pensate?

In Fast & Furious 6, dopo il colpo a Rio de Janeiro, Dominic Toretto (Vin Diesel) e i membri del suo team si sono ritirati, dedicandosi ognuno alle proprie passioni e alle proprie famiglie. L'equilibrio verrà spezzato dall'arrivo dell'agente Hobbs (Dwayne Johnson), il quale presenta a Dom le prove che la sua vecchia frequentazione Letty (Michelle Rodriguez) è viva e lavorare per il criminale Owen Shaw (Luke Evans).



