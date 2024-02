Fast & Furious 5: tutto ciò che c'è da sapere sul film con Vin Diesel

Fast & Furious 5 sarà proposto questa sera, 12 febbraio 2024, in prima serata su Italia 1. Approfittiamo dell’occasione relativa alla programmazione televisiva per tornare indietro nel tempo e parlare di alcune curiosità peculiari del film del 2011 capace di dare una sferzata decisiva al franchise action con protagonista Vin Diesel.

Dopo aver mostrato l’honest trailer di Fast & Furious 5, torniamo ad occuparci del film diretto da Justin Lin per ricordare alcune situazioni e caratteristiche che hanno contribuito a rendere il prodotto uno dei più apprezzati dell’intera saga.

Innanzitutto, il quinto capitolo è il primo che vede entrare nel cast The Rock, al secolo Dwayne Johnson, nei panni di Hobbs, personaggio che diventerà assolutamente centrale nel prosieguo della narrazione. In questo senso, l’introduzione dell’ex wrestler è stata lo spunto fondamentale per cambiare direzione ad un racconto che, se fino a quel momento era stato in tutto e per tutto legato soltanto al mondo delle auto, delle corse e del tuning, con il passare degli anni e sentendo il bisogno di una rinfrescata al look senza stravolgere alcuni temi fondanti, comincia a mettere il focus centrale su una storia di più ampio respiro ed adatta a un pubblico sempre più ampio e variegato.

Il film è stato in effetti un successo tanto per la critica quanto per il pubblico, ottenendo un grandissimo risultato al box office con oltre 600 milioni di dollari guadagnati a fronte di un budget di soli 125 milioni, potendo vantare recensioni fortemente positive sui vari aggregatori online e spianando la strada per i successivi episodi della saga.

La scena dopo i crediti di coda è un altro elemento da tenere in considerazione: nel segmento, in cui fa la sua comparsa Eva Mendes nei panni della Monica Fuentes già vista nel secondo capitolo, scopriamo infatti che nel sesto film, già programmato, sarebbe tornata Letty, creduta in precedenza morta.

A proposito di personaggi in qualche modo fondamentali all’interno della narrazione della famiglia allargata di Toretto, in Fast & Furious 5 tornano a far parte della storia anche Vince, personaggio importantissimo del primo lungometraggio, Roman Pearce e Tej Parker, i quali assumeranno un ruolo fondamentale nelle nuove vicende raccontate dal franchise.

Ultimo e doveroso accenno in riferimento ad alcune delle iconiche auto presenti nel film: dalla Nissan Gt-R di Brian alla Dodge Challenger di Toretto, sono tantissime le auto da sogno protagoniste della scena. Per quanto Fast & Furious 5 cerchi di distaccarsi dai suoi predecessori, infatti, non tradisce le sue radici, regalando agli appassionati un vero e proprio parco giochi di riferimenti e apparizioni di mezzi adorate dai patiti dei motori.

Dopo aver ricordato alcuni dei particolari più interessanti dell’opera, non ci resta che lasciarvi con una serata ad alti ottani e con la nostra recensione di Fast & Furious 5.