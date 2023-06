Fast&Furious 11: per Vin Diesel saranno i fan a decidere il destino del prossimo capitolo

Il decimo film della saga con protagonista Vin Diesel ha portato a galla le paure più recondite di Dom Toretto: Fast Xè l'inizio dell'ultima corsa che continuerà anche nel prossimo capitolo del franchise. Ma il pubblico potrebbe giocare un ruolo molto più importante in Fast 11!

Il debutto di Jason Momoa come villain, il cameo di Gal Gadot e tanta adrenalina confezionavano un prodotto giù godibile: la critica non è stata concorde per il film forse più ambizioso del franchise come scriviamo nella nostra recensione di Fast X. Ma per il prossimo capitolo di Fast&Furios prenderà una piega diversa e, per Vin Diesel, saranno proprio i fan a deciderlo: "Il mondo non si renderebbe mai conto che siamo qui a dissezionare la mitologia di Fast , esaminandola - scrive l'interprete di Dom Toretto su Instagram - Esaminando tutti i feedback dei nostri incredibili fan. Così tanta ispirazione e tempo per riflettere,per ricontrollare tutti gli aspetti che devono essere approfonditi, e questo tipo di percorso spaventoso che stiamo seguendo per la Parte 2 di Fast X".

L'attore, inoltre, ha anticipato sul suo profilo Instagram che Fast&Furious 11 potrebbe arrivare nei cinema nel 2025 e dunque i fan attenderanno per due anni di scoprire quale sarà l'ultimo sforzo di Dom e della sua famiglia!