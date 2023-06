Fast & Furious 11, Vin Diesel annuncia la data d'uscita ufficiale dell'ultimo (?) capitolo

Dopo le clamorose novità sullo spin-off della Fast Saga con Dwayne Johnson, che sarà un sequel di Fast & Furious 10, in queste ore Vin Diesel ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Fast & Furious 11.

Tramite la sua pagina ufficiale del social network Instagram, il leader del franchise distribuito dalla Universal ha fatto sapere che Fast & Furious 11 arriverà nelle sale il 4 aprile 2025. L'attore ha scritto ai suoi follower:

"Mancano meno di ventidue mesi. Ho amato la collaborazione di tutti gli attori per questo nuovo film. Jason Momoa voleva provare qualcosa di totalmente unico e speciale e ha finito per creare un personaggio che ha rubato la scena e che il mondo non dimenticherà. Grazie a tutti per aver partecipato a questa corsa, come fate sempre...7 miliardi non significano niente se non trasmettono il vero sentimento di famiglia e lealtà. Per coloro che non sapevano che Fast X sarebbe stata solo la prima parte di una storia più ampia, sappiate che la seconda parte sarà lo sforzo definitivo della nostra Fast Family, uno sforzo come non l'avete mai visto".

L'attesa con il ritorno della Fast Saga però durerà meno del previsto. Ricordiamo infatti che lo spin-off dedicato a Luke Hobbs sarà un 'film-ponte' che collegherà gli eventi di Fast & Furious 10 a quelli di Fast & Furious 11, il che farebbe pensare che il nuovo capitolo con The Rock arriverà nei cinema nel corso del 2024. Al momento Universal non ha ancora comunicato una data d'uscita ufficiale, quindi rimanete sintonizzati.