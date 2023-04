Fast & Furious 11: ecco quando uscirà l'ultimo capitolo della saga con Vin Diesel

Dopo l'annuncio del regista di Fast & Furious 11 di qualche giorno fa, durante la presentazione della Universal allestita al CinemaCon è stata confermata la finestra di uscita dell'ultimo capitolo della saga action con protagonista Vin Diesel.

La Universal ha infatti annunciato che Fast & Furious 11 uscirà nel corso del 2025, con una data d'uscita precisa che sarà rivelata prossimamente. Il film, conosciuto anche come Fast & Furious X - Parte Due, diretto da Louis Leterrier con Christina Hodson di Birds of Prey e Oren Uziel di Mortal Kombat a scrivere la sceneggiatura, sarà l'ultimo capitolo della Fast Saga con protagonista il Dominic Toretto di Vin Diesel.

In precedenza, come rivelato dallo stesso Vin Diesel, il film era atteso per il 2024: similmente a quanto (non) accaduto con John Wick 4 e John Wick 5, anche Fast 10 e Fast 11 dovevano essere girati back-to-back ma quei piani sono saltati e per via della pandemia e per l'uscita di scena del regista Justin Lin, sostituito da Leterrier.

Nel frattempo, Fast & Furious 10 arriverà nelle sale italiane dal 18 maggio prossimo. Il gigantesco cast del film includerà, tra gli altri, anche Michelle Rodriguez, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker, Scott Eastwood, Jason Momoa, John Cena, Daniela Melchior, Rita Moreno e Brie Larson.

