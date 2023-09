Fast & Furious 11, prime anticipazioni: fate attenzione a cinque scene di Fast 10

In attesa di scoprire se John Cena tornerà in Fast & Furious 11, il regista Louis Leterrier ha anticipato qualche dettaglio relativo al prossimo - e probabilmente ultimo - capitolo della saga action con Vin Diesel e Dwayne 'The Rock' Johnson.

Nel corso di una recente intervista con CinemaBlend, infatti, Leterrier ha spiegato che Fast & Furious 10 contiene molti indizi sulla futura trama di Fast & Furious 11, e in particolare il regista ha suggerito ai fan di fare attenzione a cinque diverse sequenze del film:

"Ascoltate ciò che viene detto nella prima scena con Cipher, ascoltate il dialogo. Penso che il pubblico sia rimasto colpito dalla grafica, dal divertimento e da tutto il resto. Ma ci sono alcune scene in questo film in cui le conversazioni e le minacce sono reali. Quando qualcosa salta all’occhio, è per un motivo. Non sto parlando di una scena in particolare, ce ne sono circa cinque in cui abbiamo gettato i semi per la parte successiva di questa avventura. Ma cominciamo dall'inizio. Il momento in cui Cipher entra nella casa di Dom e Letty..."

Ricordiamo che attualmente Fast & Furious 11 è previsto per 4 aprile 2025, ma sarà anticipato da un film spin-off dedicato al Luke Hobbs di Dwayne Johnson che farà da ponte tra gli eventi di Fast 10 e Fast 11: che sia questa la famosa trilogia di Fast X cui ha fatto riferimento Vin Diesel durante la campagna promozionale del nuovo film?