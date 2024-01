Fast & Furious 11 sarà l'ultimo film di Vin Diesel per la saga? Si parla di budget ridotto

La saga di Fast & Furious ha superato i 20 anni e a quanto pare è arrivata ad un punto cruciale della sua esistenza, con il protagonista Vin Diesel che potrebbe essere arrivato letteralmente all'ultima corsa.

Il giornalista Jeff Sneider, tramite la sua newsletter, riferisce che la Universal tornerà alle origini con Fast and the Furious 11, con lo studio che avrebbe intenzione di tagliare le spese per la produzione del prossimo episodio dopo che Fast X è arrivato a costare la bellezza di 340 milioni di dollari, uno dei film più costosi della storia del cinema (sicuramente il più costoso tra i più recenti insieme ad Avatar: La via dell'acqua, che però includeva anche la produzione di Avatar 3). La fonte di Sneider afferma che Fast 11 avrà un budget ben inferiore a 200 milioni di dollari, con la trama che ruoterà attorno ad una singola rapina e con atmosfere pensate per ricordare il primo episodio della saga e 'chiudere il cerchio'.

A questo proposito, secondo le fonti Fast 11 sarà anche l'ultimo capitolo di Vin Diesel, che in futuro sarà libero di dedicarsi ad altri progetti come il tanto atteso nuovo film di Riddick. La saga, nel frattempo, sta già sviluppando lo spin-off su Hobbs, con Jason Momoa e Dwayne Johnson.

Fast 11 ha una data d'uscita fissata al 4 aprile 2025.