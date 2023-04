Fast & Furious 11: annunciato il regista che dirigerà l'ultimo capitolo della Fast Saga

Oltre alla pubblicazione del nuovo trailer ufficiale di Fast & Furious 10, la Universal Pictures ha svelato anche l'identità del regista che dirigerà Fast & Furious 11, l'ultimo capitolo della Fast Saga con protagonista Vin Diesel.

L'onore a quanto pare spetterà a Louis Leterrier, che ha diretto Fast & Furious 10 dopo essere subentrato allo storico regista del franchise Justin Lin, che aveva abbandonato la produzione del capitolo in uscita dopo non meglio specificate divergenze creative sorte a riprese iniziate. Evidentemente soddisfatta dal lavoro svolto, e forse anche per dare continuità al gran finale in due parti di Fast & Furious, la Universal ha confermato ufficialmente Louis Leterrier tornerà a dirigere il suo ultimo capitolo: al momento sono pochissimi i dettagli noti sull'undicesimo capitolo del franchise, a parte il fatto che è stato descritto come 'complementare a Fast X'.

Nel cast di Fast X, lo ricordiamo, torneranno i protagonisti della saga Vin Diesel e Michelle Rodriguez, oltre alla vincitrice dell'Oscar Charlize Theron e la new entry Jason Momoa, nei panni del nuovo villain. Tra le altre, tantissime star che appariranno nel film, anche Brie Larson, Tyrese Gibson, Sung Kang, Chris "Ludacris" Bridges, Alan Ritchson, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Helen Mirren, Daniela Melchior, John Cena, Jason Statham, Rita Moreno, Cardi B e Scott Eastwood.

Fast & Furious X uscirà il 18 maggio nei cinema italiani.