Fast & Furious 10, Vin Diesel torna sui social per i fan:'Siete parte di questo viaggio'

Come per molte celebrità anche a Vin Diesel piace utilizzare i social network per tenere aggiornati i fan su quanto accade nella vita personale e professionale. Tuttavia da diverso tempo Diesel si era allontanato dai social per prendersi una pausa; ora è tornato per condividere i propri sentimenti sulla conclusione di Fast & Furious.

Nell'ultimo post pubblicato qualche settimana fa, Vin Diesel aveva condiviso una foto del passato con Paul Walker e Tyrese Gibson. In quest'ultimo post l'interprete di Dom Toretto ha specificato che quando 'le persone nel mondo soffrono' tende a ritirarsi dai 'momenti superficiali dei social media'. Ma con una quantità incredibile di persone interessate a conoscere il suo stato d'animo, Diesel è tornato a pubblicare sui social, parlando della fine del franchise di Fast & Furious, nel quale reciterà anche Jason Momoa come villain.



"Buongiorno pianeta. So di non pubblicare post da un po' di tempo, quando le persone nel mondo soffrono tendo ad allontanarmi un po' dalla superficialità dei social. Tuttavia, so che ci sono molti di voi che aspettano sinceramente di avere mie notizie e di sapere com'è il mio stato d'animo. Mi sto avvicinando al finale della saga di Fast & Furious. È molto intenso ma grazie a Dio ci sono un sacco di persone d'incredibile talento che mi sta assistendo nel completamento della mitologia. E non posso fare a meno di riflettere che siete tutti parte di questo viaggio. Siete stati tutti parte di questa famiglia. Non riesco a credere che gli Universal Studios siano impegnati in un finale con due parti... Il loro supporto e la loro fiducia in questa mitologia mi sorprende e mi fa sorridere. Ci sono degli angeli in arrivo in questa mitologia che vi faranno sorridere. Vi amo tutti, dal profondo della mia anima. Spero di rendervi orgogliosi".



Nel frattempo prosegue la lavorazione del film e Daniela Melchior potrebbe entrare nel cast del decimo capitolo.