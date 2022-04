Fast & Furious 10, Vin Diesel svela:'Mia Toretto stava per essere esclusa dal copione'

Vin Diesel è tornato su Instagram per svelare alcuni dettagli di Fast & Furious 10, il nuovo capitolo della celebre e longeva saga cinematografica con protagonista Dom Toretto. Diesel ha raccontato che inizialmente il personaggio della figlia di Dom, Mia Toretto, interpretata da Jordana Brewster, era assente dalla sceneggiatura.

"Quando è arrivata la sceneggiatura di F10, Mia Toretto non c'era... La persona a cui attribuivo la fratellanza tra Dom e Brian... Ero così deluso che non capivo come continuare..." ha dichiarato Vin Diesel rivolgendosi ai suoi fan, dopo aver svelato il logo di Fast & Furious 10.



La star ha parlato anche di Paul Walker, amico e collega scomparso tragicamente nel 2013:"In fondo non avrei fatto un altro Fast a meno che Brian non fosse tornato nel quarto film. Non devo ricordarvi le petizioni che avete fatto per il ritorno di Letty dopo il quinto".



Vin Diesel ha poi svelato il ruolo decisivo della figlia nel rientro di Mia nello script:"Mia figlia ha detto chiaramente al regista 'Niente Mia, niente Fast 10' [ride]. Ironia della sorte è che il giorno in cui è nata stavo girando con Jordana e Pablo ed è stata proprio Jordana la prima a cui l'ho detto... È tutto così profondo, vero?".



Universal ha confermato Jordana Brewster come parte del cast di Fast & Furious 10 al fianco di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson.

Presente anche Charlize Theron, che sarà la protagonista dello spin-off su Cipher di Fast & Furious 10.