Fast & Furious 10: Vin Diesel svela il logo del film e annuncia l'inizio della lavorazione

Mentre si continua a parlare del possibile ritorno di Helen Mirren in Fast & Furious 10, Vin Diesel ha svelato a sorpresa il logo del prossimo capitolo di questa spettacolare saga con un post su Instagram, che potete trovare riportato in calce alla notizia, oltre ad aver anche annunciato l'inizio delle riprese.

Come potete vedere, il font e lo stile di questo nuovo logo riprendono il carattere aggressivo e appariscente dei precedenti capitoli. Come elemento di novità, invece, è curioso notare che verrà utilizzato nel titolo il sistema di numerazione romano, mentre finora si era optato per i numeri arabi. Infatti, per quanto riguarda il mercato statunitense almeno, possiamo vedere che il titolo sarà "FAST X". Inoltre, la foto del logo è anche arricchita da questa dichiarazione: "Primo Giorno", suggerendo l'inizio della lavorazione del film.

Teniamo però a precisare che non è detto che in Italia il film venga pubblicato come "FAST X", visto che abbiamo visto spesso cambiare il titolo dalla versione originale, come accaduto anche con Fast & Furios 9, distribuito come "F9" negli USA.

Comunque, anche il profilo Twitter ufficiale della saga di Fast and Furious ha condiviso il nuovo logo e, come potete vedere nel secondo post in calce alla notizia, ha accompagnato l'immagine con il seguente slogan: "Allacciate le cinture. FAST X è attualmente in produzione".

Dunque, possiamo dire che il periodo di assenza dai social sia ufficialmente terminato per Vin Diesel, vista la frequenza dei suoi ultimi post. Vi ricordiamo, infatti, che recentemente l'attore, dopo essere tornato sui social per i fan, ha anche dato il benvenuto nella famiglia di Fast & Furious a Brie Larson, new entry della saga. Infine, parlando di new entry, vi segnaliamo che, nel caso ve lo foste perso, Jason Momoa interpreterà il villain di Fast & Furious 10.