Fast & Furious 10, Vin Diesel dopo la ripartenza: 'Queste riprese sono un miracolo'

Non sono iniziate nel migliore dei modi le riprese del decimo capitolo di Fast & Furious, con il drammatico addio dello storico regista Justin Lin che ha ulteriormente alimentato le voci intorno a una gestione dispotica da parte di Vin Diesel. Ora, l'attore rompe il silenzio sui social definendo le nuove riprese "un miracolo".

Solo una settimana prima che Justin Lin uscisse dal progetto, un video di Fast X condiviso da Vin Diesel li vedeva sorridenti ed eccitati per l’inizio delle riprese, con i due che si facevano da spalla nel definire questo nuovo capitolo in produzione, il penultimo prima della conclusione definitiva della saga, “il migliore di sempre”.

Un video invecchiato decisamente male, alla luce delle nuove evoluzioni cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, che hanno visto Louis Leterrier subentrare al regista uscente. Ora, Diesel è tornato sui social in compagnia di Nathalie Emmanuel – personaggio fisso dal settimo capitolo con Ramsey – per elogiare il nuovo corso di riprese aperto da Leterrier. Solo buon viso a cattivo gioco?

Scrive Diesel nella didascalia del video, che trovate in calce all’articolo: "Abbiamo appena completato la nostra quarta settimana di riprese!! Siamo così grati per le brillanti new entry, la straordinaria famiglia che si è unita a noi lungo il viaggio. E siamo estremamente entusiasti di vedere dei nuovi personaggi unirsi a questa mitologia. Beato e grato [di tutto questo]”.

Per quanto riguarda i nuovi personaggi, è probabile che Diesel si riferisca all’Alan Ritchson di Reacher, di cui è stata recentemente annunciata l’entrata nel cast. Nel frattempo, procedono spedite le riprese, a Roma, del nuovo antagonista interpretato da Jason Momoa. Peccato solo per la bufera social cui l’attore ha dovuto far fronte per una “dissacrazione” della Cappella Sistina nella Città del Vaticano. Voi invece che ne pensate del post di Diesel? Ditecelo nei commenti!