Fast & Furious 10, Universal andrà in profitto? L'incasso globale del primo week-end

Fast & Furious 10 ha un budget mostruoso di oltre 350 milioni di dollari, e in queste ore gli analisti stanno cercando di prevedere se il nuovo capitolo della Fast Saga riuscirà a raggiungere il punto di profitto per Universal Pictures, anche in vista dei prossimi capitoli.

Un nuovo rapporto di The Wrap, fortunatamente per i fan della saga, sostiene che nonostante il suo immenso budget di produzione e marketing Fast X potrebbe essere in grado di realizzare un profitto, grazie agli incassi arrivati dai mercati internazionali.

Negli Stati Uniti, infatti, Fast & Furious 10 ha continuato il declino della saga con un'apertura di 'appena' 67 milioni, inferiore a quella da 70 milioni del predecessore F9 nel difficile 2021. Ma gli incassi all'estero hanno raccontato una storia molto diversa, con un totale di 251,5 milioni da 84 mercati dopo il primo week-end di programmazione, inclusi ben 78 milioni dalla Cina. Il fatto che un tale risultato sia visto come positivo nonostante rappresenti tecnicamente un calo del 42,5% rispetto all'apertura cinese di F9 da 136 milioni di dollari mostra fino a che punto sono diminuite le fortune di Hollywood nel Regno di Mezzo: eppure Fast X ha comunque la migliore apertura cinese di qualsiasi film di Hollywood nel 2023.

Certo con un budget di 340 milioni di dollari senza i costi di marketing, per Fast X c'è ancora molta strada da fare prima di arrivare alla redditività, ma l'apertura globale da 318,5 milioni di dollari del primo fine settimana di programmazione in tutto il mondo ha lasciato uno spiraglio di speranza, specialmente con Fast & Furious 11 e 12 all'orizzonte.