Fast & Furious 10, tornerà The Rock per il nuovo capitolo della saga?

Ora che Fast & Furious 9 è stato rinviato di un anno a causa della pandemia globale, di tempo per speculazioni e teorie su ciò che potrebbe accadere sia in F9 che in Fast & Furious 10 ne abbiamo davvero tanto. Così, c'è già chi si chiede se nel decimo capitolo rivedremo un certo The Rock.

Presente nella saga originale fin dal suo quinto capitolo, e andando avanti con l'acquistare sempre più prominenza al suo interno, tanto da ottenere uno spin-off interamente dedicato al suo personaggio e a quello di Jason Statham, The Rock è uno degli attori simbolo del franchise di Fast & Furious.

Tanto che, vista la sua assenza in F9, che come sappiamo sarà maggiormente incentrato su Dominic Toretto e una sua vecchia conoscenza giunta per potare scompiglio (vedremo infatti l'introduzione di John Cena nei panni del fratello di Dom), il web si sta ora chiedendo se rivedrà Hobbs in Fast & Furious 10, il film che gira voce possa essere l'ultimo della saga.

Effettivamente, se così fosse, sarebbe un vero peccato se la storia giungesse al termine senza almeno una comparsata di Johnson, soprattutto visto il grande contributo che ha dato la sua introduzione alla saga, ma The Rock è un uomo molto impegnato: mentre i film di F&F hanno contribuito ad affermarlo come perfetto action hero, l'ex campione del mondo di wrestling ne ha avuti di ruoli alquanto notevoli nel frattempo, non ultimo (beh, a livello cronologico sì) Black Adam, con il quale sappiamo già che sarà impegnato per un po'.

Se quindi non sarà probabilmente il feud con Vin Diesel a fermare The Rock dal tornare in Fast & Furious, potrebbe essere la sua agenda a impedirlo... Ma se non si può escludere che si trovi comunque un modo per incastrare i suoi impegni, è forse più probabile, come notano anche i colleghi di Screen Rant, che l'attore possa tornare (almeno) per un cameo.

Tuttavia, visto lo stato attuale delle cose a livello globale, chi può dirlo davvero?

E voi, cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.