Fast & Furious 10, il nuovo teaser è tutto per il villain interpretato da Jason Momoa

A poche settimane dal debutto nelle sale e in attesa del fatidico trailer finale, Fast & Furious 10 torna a mostrarsi con un nuovo video promozionale, pubblicato in questi minuti dall'account ufficiale della saga con protagonista Vin Diesel.

Il teaser, disponibile nel post che potete trovare in calce all'articolo, è tutto dedicato al nuovo villain Dante, interpretato da Jason Momoa: come spiegato in precedenza, questo personaggio ha radici profonde nel franchise, dato che si tratta del figlio del signore della droga Hernan Reyes, interpretato da Joaquim de Almeida in Fast Five. Come ricorderete, infatti, il trailer ufficiale di Fast & Furious 10 ha mostrato che il film riproporrà alcune sequenze chiave del quinto episodio, raccontandole questa volta dal punto di vista di Dante.

Ricordiamo che il lungometraggio è diretto da Louis Leterrier da una sceneggiatura di Justin Lin e Dan Mazeau. Il film, oltre ai già citati Vin Diesel e Jason Momoa, è interpretato anche dai volti noti della serie Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Charlize Theron, Helen Mirren e Scott Eastwood. Tra le new entry Brie Larson nei panni di Tess, Alan Richtson nei panni di Aimes, Daniela Melchior nei panni di una misteriosa pilota di strada brasiliana e Rita Moreno nei panni di Mia, la Abuelita di Dom (a proposito, scoprite qual è il legame in Fast & Furious 10 tra Tess di Brie Larson e...un famosissimo personaggio del franchise).

Fast & Furious 10 arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 18 maggio.