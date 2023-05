Fast & Furious 10: svelati i dati di box office del primo week-end globale

Dopo l'ultimo appello per il nuovo spin-off al femminile della saga di Fast & Furious, sono arrivate online le prime stime di incasso per il primo week-end di programmazione del prossimo episodio del franchise, Fast & Furious 10.

La Universal, che sta ancora godendosi il successo stratosferico del film d'animazione Illumination e Nintendo Super Mario Bros, vincerà facilmente il prossimo week-end box office grazie a Fast X, che è pronto per una massiccia apertura globale da 300 milioni di dollari al botteghino globale. Le attuali stime al botteghino prevedono un esordio da 235 milioni da tutti i mercati esteri (con un forte rallentamento in Cina rispetto ai precedenti capitoli) e un sostanziale calo rispetto all'esordio globale di Furious 7 (397 milioni di dollari) e soprattutto rispetto all'irraggiungibile Fate of the Furious (519 milioni di dollari).

Riuscirà Fast & Furious X a raggiungere il tetto del miliardo di dollari, portando Universal a bissare la popolarità di Super Mario Bros e portare due titoli del 2023 oltre l'ambito traguardo box office? Staremo a vedere. Certamente il risultato commerciale del nuovo film con Vin Diesel è quanto mai fondamentale, considerato che nei giorni scorsi è stato anticipato un possibile Fast & Furious 12 oltre al già confermato Fast & Furious 11, fino a poco considerato il gran finale della saga.

Fast & Furious 10 arriverà nelle sale cinematografiche italiane da domani 18 maggio: a sorpresa, segnaliamo che nel cast tornerà anche The Rock nel ruolo di Hobbs.