Fast & Furious 10, la star di The Suicide Squad Daniela Melchior in trattative per il film

Potrebbe presto esserci un altro ingresso nel cast di Fast & Furious 10: la star di The Suicide Squad Daniela Melchior sarebbe infatti in trattative per un ruolo nel film.

Dopo la conferma di Jason Momoa potrebbe arrivarne una anche da un'altra star DC.

Secondo il sito The Wrap, l'interprete di Ratcatcher 2 in The Suicide Squad, l'attrice portoghese Daniela Melchior, sarebbe infatti in trattative per un ruolo nel decimo film di Fast & Furious.

La pellicola, che dovrebbe rappresentare la conclusione per il celebre franchise (non sappiamo ancora se divisa in due parti come si vociferava) sarà diretta da Justin Lin, già regista di altri capitoli della saga, e vedrà tornare ovviamente Vin Diesel e altri interpreti storici come Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang.

Difficilmente rivedremo Dwayne Johnson, nonostante il ripetuto appello di Diesel nei confronti di The Rock, ma c'è ancora tempo per dire chi ci sarà o meno per certo. Intanto attendiamo conferme sulla presenza di Melchior, il cui potenziale ruolo non è stato rivelato.

Per il momento, le uniche cose che sappiamo per certo è che le riprese di Fast & Furious 10 sono attualmente in corso, e che l'uscita del film è in programma per il mese di maggio 2023.