Fast & Furious 10 ha delle scene post-credit? Scopritelo (senza spoiler)

Fast & Furious 10 è arrivato al cinema in Italia e nel resto del mondo questa settimana, e come al solito gli spettatori si stanno domandando: il film con Vin Diesel nasconde anche una scena post-credit?

La risposta è...si: Fast & Furious 10 ha una scena post-credit che arriverà dopo la conclusione della storia del film, dunque se siete curiosi di scoprire cosa mostra questa sequenza segreta il consiglio è di rimanere seduti durante la sigla finale.

Come sapete, Fast & Furious 10 è il primo atto del gran finale della saga, dunque l'aggiunta di una scena post-credit - in linea con la maggior parte dei blockbuster contemporanei - non dovrebbe sorprendere i fan del franchise capitanato da Vin Diesel. Al momento della stesura di questo articolo, la Universal Pictures ha già annunciato che Fast & Furious 11 arriverà nel 2025, ma non è chiaro se la saga continuerà anche in un eventuale Fast & Furious 12, anticipato proprio da Vin Diesel dal tappeto rosso della premiere mondiale di Fast X. E' possibile dunque che, qualora questo decimo capitolo dovesse avere un gran successo, che la Universal estenderà il gran finale della saga in una trilogia rinunciando al dittico previsto inizialmente.

Per altri contenuti scoprite la classifica dei migliori Fast & Furious in base ai punteggi Rotten Tomatoes.