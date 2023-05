Fast & Furious 10, Rotten Tomatoes a confronto: come se la cava col resto della Fast Saga?

Fast & Furious X ha ottenuto un punteggio Rotten Tomatoes da 60% al debutto sulla piattaforma, sceso a 57% al momento della stesura di questo articolo: come si posiziona in una ideale classifica dei migliori film della saga di Fast & Furious?

A quota 57%, il Rotten Tomatoes di Fast X è attualmente il quinto punteggio più basso della serie con protagonista Vin Diesel, ancora capitanata dal famoso Furious 7, che sulla piattaforma detiene un punteggio record del franchise a quota 81% di recensioni positive. Seguono, davanti a Fast X, i capitoli Fast Five (78%), Fast & Furious 6 (71%), The Fate of the Furious (67%). ) e F9 (59%). Ciò vuol dire che Fast X, a metà classifica, si trova davanti a The Fast and the Furious (55%), The Fast and the Furious: Tokyo Drift (38%), 2 Fast 2 Furious (36%) e Fast & Furious (29%). Le recensioni di Fast X continuano anche una tendenza al ribasso del franchise, che dopo il picco di Furious 7 negli ultimi anni non hanno fatto che calare.

Ricapitoliamo qui sotto la classifica dei migliori Fast & Furious:

Furious 7 (81%) Fast Five (78%) Fast & Furious 6 (71%) The Fate of the Furious (67%) F9 (59%) Fast X (57%) The Fast and the Furious (55%) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (38%) 2 Fast 2 Furious (36%) Fast & Furious (29%)

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi ricordiamo che Fast & Furious 10 arriva oggi nei cinema italiani e uscirà domani nelle sale nord-americane.