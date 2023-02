Fast & Furious 10 è stato riscritto in aereo mentre il regista raggiungeva il set

Dopo aver confermato che il personaggio di Jason Momoa ha origine in Fast 5, il regista Louis Leterrier è tornato a parlare della complicata produzione di Fast & Furious 10, che è andata letteralmente...di fretta.

Come saprete, il regista di The Incredible Hulk ha sostituito il veterano della Fast Saga Justin Lin, che ha abbandonato la regia del decimo capitolo in corso d'opera a causa di non meglio specificate divergenze creative con il produttore e protagonista Vin Diesel: Leterrier è saltato a bordo letteralmente a riprese già iniziate, e parlando con Variety ha spiegato di aver dovuto riscrivere l'intero terzo atto del film durante il volo verso il set.

“Ho letto la sceneggiatura quattro volte sull'aereo, e ho detto alla produzione che avevo alcune idee per migliorarla, e loro mi hanno risposto: 'Fantastico, perché avevamo deciso di cambiare l'intero terzo atto. Riusciresti a riscriverlo entro domani?’”, ha ricordato Leterrier. “Non ho dormito, letteralmente, per cinque giorni. Perché, ovviamente, dato che il terzo atto stava cambiando, ho avuto bisogno di cambiare anche il primo atto. E quando riscrivi il terzo atto, e poi il primo atto, ti rendi conto che il secondo atto deve sparire. Quindi in pratica ho dovuto ricostruire tutto il film su quell'aereo, perché quell'aereo mi stava portando sul set!".

Per altre novità guardate il trailer ufficiale di Fast & Furious 10.