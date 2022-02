Fast & Furious 10, le riprese si spostano a Londra: il post di Vin Diesel

Vin Diesel ci fa sapere che le riprese di Fast & Furious 10 si sono spostate in quel di Londra, e che ci saranno tante altre location per il gran finale.

Agli inizi di febbraio Vin Diesel annunciava l'inizio delle riprese di Fast & Furious 10 in quel di Los Angeles, affermando di essere "a minuti" dal primo ciak dopo essere stato a una corsa NASCAR.

Adesso però sembra che le riprese si siano già spostate altrove, più precisamente nella capitale inglese, come ci comunica lo stesso attore in un post su Instagram.

"Fast è di nuovo a Londra, tra le tante altre nuove location intorno al mondo che visiteremo per il gran finale della saga" scrive, ricondividendo una vecchia foto assieme alle co-star della saga, incluso il compianto Paul Walker "Speriamo di rendervi orgogliosi. Con affetto, sempre".

Il decimo capitolo di Fast & Furious sarà anche l'ultimo per la longeva saga, e di recente ne è slittata la data d'uscita (ora l'uscita in sala è prevista per maggio 2023). Tuttavia, si lavora sodo per far sì che la pellicola possa essere una degna conclusione per il franchise, e per questo sono stati numerosi gli appelli di Diesel a Dwayne "The Rock" Johnson chiedendogli di tornare; richieste che l'attore di Black Adam non ha preso molto bene...

Per ora non sappiamo se rivedremo The Rock nel film, ma la presenza di Jason Momoa in Fast 10 dovrebbe essere ormai confermata. Dopotutto, Diesel stesso aveva promesso tanti volti nuovi!

Voi chi vorreste vedere nel cast di Fast & Furious 10? Fateci sapere nei commenti.