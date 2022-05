Fast & Furious 10: le riprese con Jason Momoa e Vin Diesel si spostano a Torino!

Fast & Furious 10 ha girato a Roma negli scorsi giorni, ma la nuova produzione della saga con protagonista Vin Diesel non è ancora pronta a lasciare l'Italia: nelle prossime ore, infatti, le riprese di Fast X si sposteranno a Torino.

Dopo aver completato due settimane di riprese a Roma, la Film Commission Torino Piemonte ci fa sapere che il set di Fast & Furious 10 si sposterà per due settimane a Torino, per 10 giorni di riprese effettive da martedì 24 maggio a lunedì 6 giugno: la preparazione alle riprese ha richiesto un lavoro a dir poco lungo e articolato, pari a circa 20 settimane, con i primi sopralluoghi avvenuti lo scorso autunno; inoltre, la produzione è già stabilmente insediata a Torino da gennaio, con base operativa presso la sede di Film Commission Torino Piemonte.

L’imponente macchina produttiva americana disporrà di una troupe di 400 persone circa (un numero di 5 volte superiore alla media), oltre a più di 100 professionisti locali che da mesi stanno collaborando alla ricerca delle location e alla finalizzazione del piano di lavorazione in stretta sinergia con FCTP e i competenti uffici della Città di Torino. Fast and Furious 10 produrrà un impatto economico molto significativo, pari a circa 3.8 milioni di euro, derivato principalmente da costi per l’affitto delle location, spese di ospitalità (hotel, catering per la troupe, ristoranti), spese legate al personale tecnico e alle maestranze locali impiegate sul set, costi legati alla sicurezza e alle spese sanitarie, appoggi tecnici di allestimento del campo base (magazzini e capannoni).

Fast X è interpretato da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, John Cena, Jason Momoa e Brie Larson, che attualmente stanno girando a Londra. Tra l'altro, sapete che Jason Momoa si è messo nei guai con la Cappella Sistina durante il suo soggiorno in Italia?