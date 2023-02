Fast & Furious 10, il regista conferma: 'Il personaggio di Jason Momoa viene da Fast 5'

Il primo spettacolare trailer di Fast & Furious 10 ha mostrato tantissimi estratti dal nuovo film della saga con Vin Diesel, e nella sua monumentale durata di ben quattro minuti non ha lesinato neanche sul nuovo villain Dante, interpretato da Jason Momoa.

Nell'anteprima, è stato rivelato che Dante era presente per gli eventi di Fast Five, poiché aveva una sorta di relazione con il principale antagonista di quel film, Hernan Reyes di Joaquim de Almeida. Ora il regista Louis Leterrier, che ha assunto la direzione di Fast X dopo che Justin Lin ha lasciato la produzione, in una nuova intervista con Total Film ha condiviso nuove informazioni sul personaggio di Jason Momoa:

"Tutto ha un prezzo. C'è un prezzo per le scelte di vita di Dom, e anche la giustizia ha un prezzo. Fast Five, per me, è stato l'ultimo film della saga che ha affrontato veramente il tema di una posta in gioco umana: l'oppressione dei poveri. Reyes opprimeva le favelas e rubava quel poco che avevano. Dom e la famiglia rubano il denaro e lo restituiscono. Ma quando tu pensi di star facendo la cosa giusta, c'è sempre qualcun altro che la penserà al contrario, che penserà che tu stia facendo la cosa sbagliata. Quindi quello che abbiamo cercato di fare con questo film è stato rileggere gli eventi di Fast Five attraverso gli occhi dei cattivi. Attraverso quegli occhi, però, i cattivi sono Dom e Brian, che stanno rubando i soldi di un'altra famiglia".

Il regista ha anche affermato che questa "sembrava una direzione tematica molto forte per iniziare il film", indicando che Fast X prenderà il via durante il climax di Fast Five, questa volta però raccontato dal punto di vista di Dante.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, sapete che Vin Diesel vuole Robert Downey Jr per Fast 11?