Fast & Furious 10, quando iniziano le riprese? Risponde Vin Diesel

Non si fa in tempo a vedere un film di Fast & Furious, che già è tempo di girarne un altro. E non uno qualsiasi... Anzi, nemmeno uno solo. Ecco cosa ha rivelato Vin Diesel.

Sapevamo già che, anche per Fast & Furious, la fine sarebbe dovuta arrivare. Quando, però, era ancora da vedere.

Ultimamente, però, è stato lo stesso Vin Diesel, uno dei protagonisti della saga, ad informarci che il decimo capitolo avrebbe fatto da gran finale per la saga. Tuttavia, la gran sorpresa è stata la formula in due parti, dato che "c'è tanto da raccontare ancora".

Ma quand'è che Toretto tornerà in sella alla sua auto? A quanto pare, molto presto.

"Girerò Fast 10, Parte 1 e Parte 2, il finale della saga, a gennaio" ha rivelato l'attore in una recente intervista.

Al timone di Fast 10 vedremo vedremo di nuovo Justin Lin, già regista di altri cinque capitoli del franchise incluso Fast & Furious 9, mentre questa potrebbe effettivamente essere l'ultima volta che vediamo Dominic Toretto sullo schermo... O no?

"Vi dirò che nulla è impossibile e completamente fuori questione" ha voluto precisare l'attore. Che possa esserci un futuro per il personaggio in nuovi spin-off del franchise?

F9 - The Fast Saga uscirà il 18 agosto nelle sale italiane, mentre vedremo l'appuntamento con Fast 10 Parte 1 e Parte 2 dovrebbe essere rispettivamente nel 2023 e nel 2024.