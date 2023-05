Fast & Furious 10, partenza in quinta! Incassi molto buoni in Italia e nel mondo

In attesa dei numeri ufficiali del primo week-end di programmazione, Fast & Furious 10 è partito molto bene al box office globale nei primi due giorni di programmazione, facendo registrare ottimi incassi sia in Italia che all'estero.

In Nord-America, mercato che comprende sia gli Stati Uniti che il Canada, Fast X ha incassato 27,5 milioni di dollari nella giornata di venerdì (una cifra che comprende anche i 7,5 milioni ottenuti nelle anteprime del giovedì) e le stime prevedono un primo week-end da 66 milioni: certo molto inferiori ai numeri dei capitoli precedenti (il sesto nel 2013, esordiva con 97 milioni, il settimo con ben 147 milioni, l'ottavo con 98 milioni e il nono con 70 nel complicatissimo 2021) ma la Fast Saga punta ai mercati internazionali e la risposta è stata abbastanza buona, con un totale di 68,7 milioni in 65 territori.

In particolare, il film sta andando bene (anche se sempre peggio rispetto ai precedenti capitoli) in Cina, dove ha già conquistato 26,3 milioni (secondo le stime potrebbe arrivare a 37-40 milioni dopo il primo week-end). Al momento, si tratta del miglior esordio di una pellicola americana in Cina nel 2023. In Italia, invece, Fast X va già per i tre milioni, con un ottimo ritmo tra giovedì e venerdì in vista dei giorni 'caldi' di oggi sabato 20 e domani domenica 21 maggio.

Vi terremo aggiornati. Per altre letture, scoprite queste 5 curiosità da sapere su Fast & Furious 10.