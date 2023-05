Fast & Furious 10 da oggi al cinema: 5 curiosità sulla saga che forse non conoscete

Fast & Furious 10, primo atto della conclusione della famosa saga action con protagonista Vin Diesel, arriva da oggi giovedì 18 maggio nelle sale cinematografiche italiane, a circa due anni dall'uscita del precedente Furious 9 - The Fast Saga.

Per l'occasione, oltre a riproporvi il trailer finale di Fast & Furious 10, abbiamo preparato per voi 5 curiosità che forse non sapete sulla saga di Fast & Furious. Potete trovarle qui sotto:

Un cast davvero stellare : oltre a tutti i nomi coinvolti nel cast, certamente tra i più impressionanti in circolazione, Fast X include ben 4 premi Oscar, tutte donne: Rita Moreno, Charlize Theron, Helen Mirren e Brie Larson.

Un nuovo regista : Il 2 maggio 2022 è stato confermato che Louis Leterrier avrebbe sostituito Justin Lin come regista del film. Lin, volto storico della saga, si è dimesso dall'incarico il 27 aprile, circa una settimana dopo l'inizio delle riprese (secondo quanto riferito a causa di conflitti con Vin Diesel) ma riceverà comunque crediti di scrittura e produzione. Nelle scorse settimane è stato confermato che Louis Letterrier dirigerà anche Fast 11.

Fast & Furious Ninja Turtles : Alan Ritchson ha recitato in Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra (2016), film che presenta un salto aereo in omaggio a Fast & Furious 7 (2015). Durante quella scena, il personaggio di Ritchson, Raffaello, chiede: "Cosa farebbe Vin Diesel?"

Retcon e vendette : Jason Momoa interpreta il nuovo villain Dante, che vuole vendicarsi di Dom per eventi accaduti in Fast & Furious 5 (2011). Questo porta avanti una lunga tradizione del franchise di Fast & Furious: ad esempio, è la stessa motivazione che muoveva Deckard Shaw in Fast & Furious 7 (2015), che voleva vendicarsi dopo che suo fratello era stato quasi ucciso alla fine di Fast & Furious 6 (2013). Allo stesso modo, la saga ha già utilizzato il 'retcon' di episodi passati, utilizzato per due volte con The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) nella scena che mostra la presunta morte di Han: prima in Fast & Furious 7 (2015), per mostrare la vendetta di Deckard, e poi di nuovo in Fast & Furious 9 - The Fast Saga (2021), per dimostrare che Mr. Nobody ha simulato la morte di Han.

Il gran finale...per davvero?: Fast & Furious 10 è stato pensato come primo atto del gran finale della saga, con Fast & Furious 11 in arrivo nel 2025 originariamente scelto per chiudere definitivamente le avventure di Dominic Toretto. Tuttavia, in questi giorni Vin Diesel ha annunciato anche Fast & Furious 12, non ancora confermato ufficialmente ma apparentemente in lavorazione allo scopo di realizzare una trilogia finale per la saga: il destino di questo terzo film dipenderà chiaramente dall'esito commerciale del capitolo 10.

Quali sono le vostre aspettative per Fast X? Ditecelo nei commenti!