Fast & Furious 10, ci sarà anche Mark Wahlberg? L'attore si allena con Ludacris!

Mentre tutto è pronto per le riprese a Londra di Fast & Furious 10, Mark Wahlberg ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in palestra intento ad allenarsi in compagnia di Ludacris, nota star del franchise degli Universal Studios. Che l'attore stia forse suggerendo che il suo prossimo progetto sarà l'ingresso nella saga con protagonista Vin Diesel?

Pubblicando lo scatto sul suo profilo Instagram, Mark Wahlberg ha scritto infatti: "Simpatico incontro con mio fratello Ludacris. Adesso è ora di trovare il prossimo film". I due attori hanno già condiviso il set in Max Payne con Wahlberg che adesso è reduce dal successo internazionale di Uncharted, film che a sua volta sarà l'inizio di un nuovo franchise per Sony e PlayStation. Certo, l'ingresso di Wahlberg nel franchise di Fast & Furious sarebbe un'ulteriore ciliegina sulla torta per il gran finale di questa immensa saga che terminerà con il decimo capitolo diviso in due parti.

Jason Momoa è entrato nel cast di Fast 10 presumibilmente nel ruolo del villain principale, dato che Vin Diesel non è riuscito a convincere The Rock a tornare nel ruolo di Luke Hobbs (che ormai è comparso nel suo personale film sul personaggio in Hobbs and Shaw). Le riprese di Fast & Furious 10 dovrebbero iniziare entro la primavera e la data d'uscita è al momento fissata al 19 maggio 2023. Jason Momoa ha terminato le riprese di Aquaman 2 pochi giorni fa e quest'anno ha in programma anche Slumberland, un fantasy targato Netflix. Alla regia di Fast & Furious 10 è stato confermato Justin Lin. Ancora incerto se nel franchise tornerà anche John Cena, al momento sulla cresta dell'onda grazie al successo di Peacemaker.

Certamente il finale di Fast & Furious 9 apre alla possibilità di un ritorno di Jakob, dunque al momento i fan sperano di rivedere John Cena anche nel decimo (e penultimo) episodio della saga.