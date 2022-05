Fast & Furious 10, Louis Leterrier sostituisce Justin Lin alla regia!

Il travagliato viaggio di Dom Toretto verso Fast & Furious 10 prosegue attraverso un'altra, importantissima tappa: la scelta del nuovo regista, resasi necessaria dopo l'abbandono di quel Justin Lin inizialmente designato per portare a casa questo decimo capitolo di un franchise ormai prossimo alla conclusione.

L'addio di Lin, per il quale molti fan incolpano proprio Vin Diesel, ha lasciato un vuoto tutt'altro che irrilevante nella produzione di questo decimo film della serie: vuoto colmato proprio in queste ore, stando a quanto si legge in rete, da un nome che non è certo nuovo al mondo dei blockbuster ad alto tasso di effetti speciali.

Stiamo parlando di Louis Leterrier: già regista di Now You See Me, L'Incredibile Hulk, Scontro tra Titani, La Furia dei Titani e Valerian e la Città dei Mille Pianeti, il cineasta francese sembra effettivamente avere l'esperienza giusta per riuscire a dare il meglio dietro la macchina da presa in occasione di un film che si annuncia fracassone e stracolmo di azione ben oltre i limiti del credibile proprio come i suoi predecessori.

Recentemente visto all'opera anche sul piccolo schermo con la serie The Dark Crystal: Age of Resistance, Leterrier guiderà dunque Toretto e soci verso la loro ultima avventura: sarà la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, qualcuno ha messo in dubbio la lucidità di Vin Diesel sul set di F&F 10.